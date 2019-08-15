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Архив - Украина

Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

15.08.2019 16:32
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Зеленский возглавил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев

Украинские эксперты и журналисты составили новый список 100 самых влиятельных украинцев и он впервые обновился сразу на 35 имен. Соответствующий список был опубликован на сайте издания «Новое время».

Лидером рейтинга стал президент Украины Владимир Зеленский, второе место занял глава Офиса президента Андрей Богдан, а третье — украинский олигарх Ринат Ахметов.

При этом замыкают список 24 украинских моряка, захваченных Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Журналист Иван Верстюк в материале к рейтингу пишет:

«Электоральная революция», «тотальное озеленение», «смена политических элит» — такими словами эксперты рейтинга топ-100 описывают изменения, которые случились в украинских элитах в этом году. Убедительная победа Владимира Зеленского на президентских выборах и последовавший за этим триумф его партии по итогам парламентской кампании перезагрузили систему власти в Украине. И одновременно подчеркнули, что в стране остается кое-что неподвластное даже подобным переменам».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, рейтинг, Зеленский
 
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