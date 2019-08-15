Журналист Мартыненко рассказал, как Зеленский изменит Кабинет министров и кто станет премьером

15.08.2019 10:45

Зеленский будет строить весь Кабмин исключительно под себя. Об этом сообщил гендиректор агентства "Интерфакс", передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что советник президента Алексей Гончарук может стать большой проблемой для олигарха Коломойского, если займет должность премьера.

Так, Мартыненко уверяет, что пока нет решения по премьер-министру, но уже к концу августа оно появится. Люди, которые фигурируют в списках на должность, в любом случае попадут в Кабмин в качестве министров. Премьером, по мнению журналиста, станет "товарное лицо", которое будет нравится публике и будет исполнять все решения согласно указаниям Офиса президента. На посту министра финансов вполне может остаться Оксана Маркарова.

В Министрестве здравоохранения вряд ли останется Супрун, но медреформа будет продолжаться. Также Мартыненко подчеркивает, что Зеленский очень привязан к общественному мнению и он будет очень быстро принимать решения.

Кроме того, Арсен Аваков уже делегировал своих людей в "Слугу народа" и надеется сохранить свой пост. Скорее всего, он останется в Кабмине, хотя может поменять должность или потерять часть полномочий.



Источник: www.dialog.ua