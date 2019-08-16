ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы

16.08.2019 07:59

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку сообщили о подозрении. Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Денис Иванов, пишет ДонПресс.

Так, представитель ГПУ отметил:

«Подозрение предъявлено… в данном уголовном производстве выполнял отдельное процессуальное действие — сообщал о подозрении и провел непосредственно допрос подозреваемого. Вся остальная информация — я ограничен в ее разглашении».

Иванов добавил, что вопрос «об избрании меры пресечения будет решаться завтра по месту нахождения органа досудебного расследования».

Статья, которую инкриминируют Гримчаку, относится к особо тяжким преступлениям, предусматривает санкцию лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. 60 суток максимальное содержание под стражей, возможен домашний арест.