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ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы

16.08.2019 07:59
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ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку сообщили о подозрении. Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Денис Иванов, пишет ДонПресс.
Так, представитель ГПУ отметил:
«Подозрение предъявлено… в данном уголовном производстве выполнял отдельное процессуальное действие — сообщал о подозрении и провел непосредственно допрос подозреваемого. Вся остальная информация — я ограничен в ее разглашении».
Иванов добавил, что вопрос «об избрании меры пресечения будет решаться завтра по месту нахождения органа досудебного расследования».
Статья, которую инкриминируют Гримчаку, относится к особо тяжким преступлениям, предусматривает санкцию лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. 60 суток максимальное содержание под стражей, возможен домашний арест.



Теги: Донбасс, Генпрокуратура, подозреваемый, заместитель министра
 
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