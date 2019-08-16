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«Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО
Главное управление разведки Минобороны Украины описало 8 сценариев развития агрессии России против Украины в ближайшие годы, четыре из них ‒ с участием вооруженных сил. Наиболее опасным сценарием является полномасштабная война. О других сценариях и возможных путях адекватного ответа на них ‒ в материале специального проекта Радіо Свобода.
Первый: полномасштабная война против Украины
Сценарии агрессии, с которыми может столкнуться украинская армия, определяли в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Наиболее опасным назвали вариант полномасштабного применения военной силы со стороны России.
По мнению специалистов, в случае принятия такого решения руководством России реализовываться этот сценарий будет в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать сопротивление. Для уничтожения важных военных и экономических целей, говорят аналитики, могут быть использованы авиационные удары.
Уже сейчас, по данным военных разведчиков, количество самолетов тактической авиации в приграничных с Украиной районах достигло пятисот единиц, военных вертолетов ‒ более трехсот.
«Я убежден на сто процентов, что первый этап ‒ это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто», ‒ отмечает помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин.
Следующим этапом полномасштабного вторжения, считают эксперты, может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, еще в прошлом году Россия сосредоточила на украинско-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих. Начиная с 2016-го, в Южном военном округе России создали три новые мотострелковые дивизии.
«Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. У них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне», ‒ говорит Апаршин.
Предполагают военные и использование вооруженными силами России нестратегических, то есть менее мощных ядерных боезарядов. По данным Минобороны, только в аннексированном Крыму сейчас размещены пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, способных нести ракеты с ядерным боезарядом.
Россия может осуществить три тысячи пусков высокоточных ракет. Сравниться по количественным показателям с российской армией украинская не может, утверждают аналитики, поэтому необходимы нестандартные решения. В том числе и на территории России.
Эффективным оружием в этом случае могут стать частные военные компании. Специалисты приводят в пример саму Россию, уже активно использующую парамилитарные группы для выполнения задач в Сирии и ряде африканских стран.
«Такие компании выполняют любые заказы, а главное ‒ это то, что они действуют как будто самостоятельно. То есть там их могут рассматривать как группировки преступников. Но они действуют самостоятельно, автономно и нет ответственности», ‒ отмечает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Козырем Вооруженных сил Украины, считают опытные специалисты, может стать собственно ракетное вооружение. В частности, крылатые ракеты «Нептун», сейчас проходящие испытания и способные поражать цели на расстоянии до 280 километров.
А также новая украинская система залпового огня с управляемым боеприпасом «Ольха». Дальность работы РСЗО ‒ 130 километров.
Второй: конфликт внутри страны
Еще один сценарий агрессии, который военные считают наиболее вероятным, ‒ это конфликт внутри страны. Операция, направленная на дестабилизацию ситуации в Украине. Этот сценарий могут реализовать силы специальных операций России, а также незаконные вооруженные формирования.
С чем-то подобным ВСУ уже сталкивались в 2014-м в Крыму и на Донбассе.
«Когда время «Ч», так сказать, наступает, тогда начинают работать ДРГ (диверсионно-разведывательные группы ‒ ред.), которые могут уничтожать арсеналы, создавать различные ситуации, когда будет какая-то техногенная катастрофа. И люди будут просто бояться. Будут чувствовать себя незащищенными. Испытывать к власти недоверие. Россия больше всего будет акцентировать на расшатывании общества и на смене военно-политического руководства на более лояльное или абсолютно лояльное к России», ‒ отмечает Валентин Бадрак.
Третий: пограничный конфликт
Следующий вариант ‒ это возможный пограничный конфликт. Здесь потенциально опасными считают российско-украинские участки, оккупированные территории, границу с непризнанным Приднестровьем. А также Беларусь, где размещены объекты вооруженных сил России и проводятся совместные военные маневры.
«Это может быть абсолютная инсценировка, театрализованная постановка, которая будет использована для того, чтобы всему миру показать какую-то картинку. Вот, украинские военные или какие-то парамилитарные группы работают и что-то уничтожают. И под это, безусловно, появляется возможность вовлечь в огромную войну», ‒ отмечает Валентин Бадрак.
Впрочем, по мнению экспертов, в этом контексте следует рассматривать не только Россию, но и связанные с ней страны и территории.
«Румыния ‒ есть какие-то варианты конфликтные? Есть! Остров Змеиный показал это. Венгрия ‒ есть определенные разногласия? Есть разногласия! Это не значит, что будет прямое вторжение. Это может быть, опять же, какая-то инспирированная ситуация, когда местное население начинает получать резко паспорта и говорить ‒ давайте, мы здесь автономию будем делать», ‒ говорит член правления Украинского института исследований безопасности Алексей Гридин.
Четвертый: война России с соседними странами с участием Украины
Четвертый и последний сценарий оценен как маловероятный, но опасный ‒ это конфликт России с соседними странами, в который может быть втянута Украина.
Здесь, в первую очередь, речь идет о странах Балтии, которые также находятся под угрозой агрессии со стороны России.
Как объясняют аналитики, озвученные сценарии в будущем должны непосредственно влиять на направления переформатирования и развития Вооруженных сил Украины.
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, сценарий
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