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«Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России
В случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.
Такое мнение высказал помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин, пишет from-ua.
"Я убежден на сто процентов, что первый этап – это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто", – поделился Апаршин.
Отмечается, что следующим этапом может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, в 2018 году Россия сосредоточила на украино-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих.
"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", – предупредил Апаршин.
Теги: Россия, Донбасс, наступление, Зеленский
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