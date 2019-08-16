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Курточки или пуховички: синоптик рассказала об ухудшении погоды на выходных
На выходных ожидается значительное похолодание. Украина станет одной из самых холодных стран Европы. Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook предупредила украинцев о том, что пора доставать из шкафа куртку и пуховик, поскольку температура днем упадет до отметки +17 °C и +24 °C, а на юге до +23 °C и +28 °C, передает "Диалог.UA".
Метеоролог объяснила, что температуры довольно не страшные, однако всю картину испортит северо-западный и западный ветер, усиливающий ощущение холода на 3-5°C. При этом рекомендует жителям Украины готовить одежду и обувь к осени. В воскресенье тепло будет понемногу возвращаться до +24°C и +29°C, на севере потеплеет до +20°C и +24°C. Кроме того, летняя жара будет возвращаться уже вначале следующей недели. Дождей на выходных будет немного, в основном осадки ожидаются в северных и восточных регионах. В столице средняя температура днем составит +18°C и +20°C, в воскресенье поднимется до +24°C.
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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