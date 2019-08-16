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Стало известно, насколько в Украине выросли пенсии за июль

16.08.2019 13:32
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Стало известно, насколько в Украине выросли пенсии за июль

Средний размер пенсии по возрасту в Украине вырос на 66 грн и по итогам июля составил 3009 грн.

Больше всего пенсии выросли у судей. Если еще в апреле они в среднем получали 44,3 тыс. грн, то сейчас их пенсионные выплаты увеличились на 1 тыс. грн.

Об этом сказано в данных ПФУ, передает donpress.com.

На сегодня в Украине всего 11,39 млн пенсионеров. Меньше всех из них получают те, кто не заработал на полную пенсию, а получает «социальную выплату». В среднем это 1570 грн. Таких пенсионеров 81,1 тыс. человек. Среди «социальных пенсионеров» есть и украинцы с маленьким стажем.



Теги: Украина, Донбасс, украинцы, пенсионный фонд, повышение, социальные выплаты, стаж, пенсии
 
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