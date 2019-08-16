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Так Путин ведет Донбасс к "грузинскому сценарию": Бачо Корчилава отличился громким заявлением
МВД России не просто так публично отчиталось о том, что уже выдано 25 тысяч российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей.
Политолог Бачо Корчилава считает, что Москва занимается реализацией "грузинского сценария" путем массовой паспортизации Донбасса, передает "Диалог.UA".
"Это фактически нас предупреждают, что там уже живет большое количество граждан России, которых РФ обязана защищать", - пишет он. Кроме того, МВД РФ открыто говорит, что граждан России там скоро станет 60 тысяч и это не предел, так как большой наплыв желающих. Таким образом, на Донбассе автоматически становится меньше украинцев. "А теперь просто задайтесь вопросом: можно ли договориться о мире, если все, что делается, ведет к полному консервированию проблемы на российских условиях", - добавил Корчилава. Также он подчеркивает, что Украина рискует стать объектом агрессии Кремля с формулировкой "защита российских граждан", как стала Грузия в 2008-м после проведения процесса паспортизации в Абхазии и Южной Осетии.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Грузия, Донецкая область, Луганская область, МВД, паспорт, сценарий
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