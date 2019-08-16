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Завтра скандальный Новый мост в Днепре откроют для пешеходов и велосипедистов
16.08.2019 15:00
С субботы, 17 августа, Центральный (Новый) мост в Днепре откроют для пешеходов и велосипедистов в часы пик. Как сообщили в мэрии Днепра, движение позволят утром с 7 до 10 часов и вечером с 16 до 20 часов, сообщает сайт "Новости Днепра".
12 июля президент Владимир Зеленский в ходе визита в Днепр ознакомился с ходом ремонта на Центральном (Новом) мосту. Президент предложил мэру Днепра Борису Филатову пари, на которое Филатов согласился: если до 14 сентября ремонт не завершат, то городской голова уйдет в отставку.
Теги: реконструкция, мост, Днепр
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