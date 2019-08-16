Жительница Полтавы родила ребенка прямо на остановке общественного транспорта

16.08.2019 18:54

В Полтаве женщина родила ребенка прямо на остановке транспорта. Инцидент произошел в пятницу, 16 августа в микрорайоне Левада, сообщает УНИАН.

О родах на остановке журналистам сообщил начальник отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета Сергей Зубань. По его словам, сегодня около 8:00 на остановке общественного транспорта Улица Головка женщина родила девочку.

"У женщины это вторые роды. С ребенком все хорошо", - сообщил Зубань, добавив, что женщину с ребенком отвезли в роддом.