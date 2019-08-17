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Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
На стороне ВСУ в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" воюет доброволец из Израиля по имени Григорий. Видео с добровольцем ООС обнародовал в Twitter военный, известный под ником "Позывной Колым", передает "Диалог.UA".
Боец "Айдара" Григорий уехал с родителями из Украины еще ребенком - в 9 лет. Вернулся обратно, когда случился Майдан. "(Об Украине - ред.) я практически ничего не знал. Приехал сюда случайно, погостил в 2013 году в январе. На новый год 2014-го уехал. Но притянуло (обратно - ред.). Я увидел, что это не просто внутриукраинский бунт, увидел, что это выход на свободу, где нет никакого "совка"", - рассказал боец. К "совку" и "русскому миру" он питает особую ненависть. Он отметил, что они отравляют жизнь не только Украине, но и многим другим странам, в том числе Израилю, где огромная российская диаспора. "Я, человек, живший как в Израиле, так и в Европе, и видивший этот "русский мир", который есть и там. Они отделяются от всех… живут фантазиями и сказками. Но, ребята, это Германия, Испания! Какая Россия? Не нравится - аривидерчи. Но нет! Им надо писать свои правила, им все должны", - возмутился "Айдаровец". Он не сомневается в победе Украины в этой тяжелой войне. "Что оружием, что словом - победим!" - констатировал доброволец.
Теги: Донбасс, Израиль, добровольцы, ВСУ
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