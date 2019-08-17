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Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
В ОРДЛО еще год назад простился с жизнью предатель Украины Роман Бобрусенко. Известно об этом стало только сейчас.
Внимание на историю террориста Бобрусенко обратил в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
О Бобрусенко сегодня вспомнили на сепаратистком паблике. В посте террористы сообщили о годовщине гибели некоего боевика "Л/ДНР" "героя Новороссии" Романа Бобрусенко. Случилось это 17 августа 2018 года.
По данным террористов, Бобрусенко "погиб на боевых позициях". Сообщили они еще одну важную деталь - упомянули, что перед гибелью боевик "освободился из плена". Necro Mancer узнал, что "плен" был тюремным сроком бывшему харьковскому милиционеру Бобрусенко. В 2015 году украинский суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы по ряду статей, среди которых была и №258-3 (Участие в террористической группировке). Именно ее в Украине на судах применяют к террористам "Л/ДНР".
Как Бобрусенко удалось освободится раньше, неизвестно. Он мог выйти как по обмену, так и по "закону Савченко". После этого он вернулся к дружкам-террористам на Донбасс, где и "сгинул" навсегда.
Теги: Донбасс, суд, боевик, плен, гибель, милиционеры, террорист, ДНР, ЛНР, соцсети
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