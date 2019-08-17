Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"

17.08.2019 14:02

Запад намерен в короткие сроки разрешить конфликт на Донбассе. Агрессору Владимиру Путину дадут возможность сохранить лицо, что может дорого обойтись Украине.

Настораживающим прогнозом поделилась в Facebook бывшая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Диалог.UA".

Геращенко обратила внимание на активизацию дипломатических контактов вокруг темы Донбасса. Ключевым станет скорый визит в Москву к Путину президента Франции Эммануэля Макрона. Все это не просто так, уверена депутат. "Анализирую "между строк" интервью наших западных партнеров. Они подбадривают нового украинского президента и определенные последние события, и меня не покидает ощущение, что наши партнеры ищут возможность сохранения лица Путину", - поделилась мнением Геращенко. Она отметила, что говорят только о Донбассе, на Крым на Западе сейчас предпочли закрыть глаза. "Могут произойти определенные шаги в гуманитарной сфере, например, освобождение заложников и ремонт, наконец, моста в Станице Луганской, чтобы продемонстрировать определенный прогресс в выполнении Минских соглашений. Дальше в ускоренном темпе будут требовать от Украины (выполнения - ред.) политического блока, чтобы со спокойным сердцем снять санкции", - отметила депутат. Она возмущена, что партнеры, продвигая этот свой план, не замечают обострения на Донбассе и гибель украинских военных. Они цинично называют это "инцидентами". Депутат подчеркнула, что риски слишком высоки в плане Запада "сохранить лицо Путину". Это будет сделано за счет интересов и суверенитета Украины. "Почему-то есть ощущение, что события будут разворачиваться очень быстро. И ключевой для меня вопрос - какую цену будут требовать от Украины для сохранения лица Путина", - констатировала Геращенко.