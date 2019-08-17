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Ни в школу, ни в садик: Минздрав сделал срочное заявление, которое коснется миллионов детей Украины
Минздрав Украины и ее глава Ульяна Супрун решительно приступили к борьбе против противников вакцинации. Детей без прививок теперь не будут принимать в школы и детские сады. О громком решении по вакцинам на пресс-конференции сообщили глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию другим детям, которые также могут быть невакцинированными, могут быть медицинские противопоказания. Но это также ставит под угрозу семьи тех детей, а также учителей и работников в школах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед школой ребенок должен пройти профилактический осмотр у педиатра или семейного врача, а также обновить карту профилактических прививок (справка формы № 063/о), если ребенок получил новые прививки. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Гриневич отметила, что медицинский работник в учебном заведении может порекомендовать, где сделать прививку. "Если это их (родителей - ред.) мировоззренческая позиция и они категорически отказываются от прививки, то в этом случае они могут написать заявление на индивидуальную или дистанционную форму обучения", - сказала министр. Ранее в Минздраве сообщали, что за последние 4 года в Украине в разы увеличилось количество вакцинированных детей: вдвое от кори, втрое от коклюша и дифтерии. 90% младенцев Украины до одного года имеют необходимые прививки. Примечательно, что Верховный суд Украины в конце мая постановил, что невакцинированные дети больше не могут посещать садики. У непривитого ребенка, согласно законодательству, есть право на получение бесплатного образования. Однако прививка является одним из обязательных правил для реализации этого права. Вопросы посещения дошкольного учебного учреждения ребенком, родители которого отказались от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией. В Минздраве заверили родителей, что покупают вакцины самого высокого качества у проверенных производителей. Так, вакцину от полиомиелита - в Бельгии и Франции, для профилактики туберкулеза - в Болгарии, от гепатита В - в Южной Корее, для профилактики гемофильной инфекции типа b - в Индии, от кори, паротита и краснухи - в Бельгии или США, от коклюша, дифтерии и столбняка - в Индиии. "Все производители из шести стран считаются лучшими во всем мире, имеют мощные производства, которые отвечают самым высоким стандартам качества, и постоянно проходят контроль качества, в том числе - в лабораториях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - самой авторитетной организации в области охраны здоровья я в мире", - заверили в Минздраве.
Теги: Донбасс, дети, Минздрав, вакцинация
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