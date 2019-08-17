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«Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что считает правильным решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада на День независимости Украины с учетом продолжающейся войны на Донбассе, передает replyua.net.
«С моей точки зрения, это правильно. И здесь не в том дело, что дорого, а просто это ни к чему. Если бы у нас, скажем, завершили войну, установили на Донбассе мир, мы тогда не без победы, мы тогда празднуем, что войско наше, люди наши добились», – пояснил Кравчук.
Кроме того, первый президент считает, что «у нас нечего праздновать».
«Я перебирал в памяти, что мы можем праздновать. Ведь мы не можем праздновать независимость 1991 года. Мы живем в 2019 году. Значит, надо назвать те успехи, которые у нас есть. Можно говорить, как Петр Порошенко – мы создали армию, армия пришла на парад. Но был такой случай у нас, когда тут праздновали, а там убивали. Я хочу, чтобы люди поняли – все должно быть соответственно», – пояснил он.
Теги: Донбасс, Кравчук, парад, День Независимости
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