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Огненная катастрофа в отеле Одессы: восемь человек сгорели заживо
В одном из отелей Одессы произошел крупный пожар, который унес жизни восьми человек.
Возгорание началось в ночь на 17 августа, сообщает Политека.
Огонь вспыхнул в одесском отеле «Токио Стар», который расположен на улице Водопроводная. По словам постояльцев, пожар начался в прачечной. Вскоре пламя захватило помещения на втором этаже. С крыши здания повалил густой черный дым, который распространился на несколько кварталов.
Людей эвакуировали, но многие не успели забрать документы и личные вещи. Несколько человек увезли бригады «скорой помощи». Так одного мужчину пожарные вытащили из горящего отеля без сознания.
Пожар был локализован в 3:35, а в 04:32 — полностью погасили. Все это время уцелевшие постояльцы и сотрудники ожидали в сквере, надеясь вернуться за своим имуществом.
Как передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям: «17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице «Токио Стар» на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв». Спасатели отмечают, что тушением пожара занимались 50 сотрудников и 13 единиц техники.
По данным ГСЧС, в результате трагедии погибли 8 человек, еще 10 человек получили травмы.
Теги: Донбасс, Одесса, отель, пожар
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