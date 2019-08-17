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Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна
17.08.2019 18:22
В четверг, 15 августа, в территориальных водах Камеруна два торговых судна подверглись нападению пиратов, в результате восемь украинских и девять китайских моряков были похищены.
По данным чиновника в камерунском порту Дуала, всего были похищены 17 китайцев и украинцев, сообщает France24 со ссылкой на Agence France-Presse, передает glavred.info.
Эту информацию подтвердил представитель сил безопасности Камеруна на правах анонимности.
О похищении стало известно из источников камерунских Военно-морских сил и порта Дуала, но сначала точное количество захваченных моряков и их гражданство не были известны.
Источник в ВМС Камеруна сообщил, что похитителями, вероятно, являются нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали поисковые работы.
Теги: Донбасс, пираты, Камерун, Китай, похищение, моряки, украинцы, ВМС, захват, заложники
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