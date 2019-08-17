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Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства
Правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали.
"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге в субботу, пишет Интерфакс.
Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.
Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара, на данный момент нет.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Одесса, пожар, убийство, версия
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