Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца

17.08.2019 12:41

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыли интересные детали смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибло восемь человек, пишет Апостроф.

В ведомстве рассказали, что возгорание в гостинице произошло на втором этаже. Всего в здании 270 комнат.

На месте событий были задействованы более 150 спасателей.

Также стало известно, что в июле должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля, но его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля. Если бы он поступил иначе, страшной трагедии удалось бы избежать, считают в ведомстве.

Причины пожара по-прежнему остаются неизвестными.