Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца

17.08.2019 12:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыли интересные детали смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибло восемь человек, пишет Апостроф.
В ведомстве рассказали, что возгорание в гостинице произошло на втором этаже. Всего в здании 270 комнат.
На месте событий были задействованы более 150 спасателей.
Также стало известно, что в июле должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля, но его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля. Если бы он поступил иначе, страшной трагедии удалось бы избежать, считают в ведомстве.
Причины пожара по-прежнему остаются неизвестными.



Теги: Донбасс, Одесса, отель, пожар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх