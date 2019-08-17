В Киеве врачей из Института рака задержали за взятки

17.08.2019 17:30

Киевские правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение им бесплатных лекарств.

Об этом, сообщила пресс-служба полиции Киева, передает donpress.com.

Правоохранители отмечают:

«В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан».

Вчера оперативники провели обыски у служебных лиц Национального института рака и выявили, что за назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Кроме того, медработники брали «откаты» у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15−20% от общей стоимости заключенных сделок.

В ходе обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщается.

На данный момент решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.