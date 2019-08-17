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Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет
На аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает segodnya.ua.
По данным спасателей, инцидент произошел 16 августа после полудня.
"В 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение, что на аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было", – говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.
Ранее сообщалось, что 29 мая, в 23:27 во время учебно – тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.
Теги: Донбасс, спасатели, Львовская область, вертолет, экипаж, аэродром, крушение
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