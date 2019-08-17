Зеленский "вышел из себя" из-за смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар"

17.08.2019 16:49

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал жестко наказать всех виновных в жутком пожаром в отеле "Токио Стар" в Одессе, начиная с владельца заведения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию с пожаром в отеле "Токио Стар" в Одессе, передает "Диалог.UA".

"Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов, а из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни", - написал глава государства. Более того, президент пообещал лично проследить, чтобы наказание виновников трагедии было соответствующим. "Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Черный, владелец так называемого "отеля", ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней", - добавил Зеленский. Также Зеленский выразил свои соболезнования родным и близким погибших, поблагодарив за работу спасателей и полицию Одессы. Пользователи в комментариях разделили позицию президента, призвав перейти к реальному наказанию виновных.