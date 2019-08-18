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Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность
Астролог Влад Росс сообщил, какая опасность грозит для мира и Украины в частности
По словам эксперта, смертоносная планета Нибиру никак не касается нас и никакого конца света из-за нее не произойдет. Но при этом планета эта останется одной из главных страшилок. Каждый день говорят о том, что она подлетает к Земле. Но астрономы бы ее уже давно обнаружили, если бы она реально появилась в Солнечной системе, говорит Росс, сообщает Политека.
При этом астролог упомянул другую планету, которая обращается вокруг Солнца за 666 лет, по другим данным — 555.
«Но это все на уровне слухов – эту планету еще до сих пор не нашли. Но, опять-таки, я уверен, что, если эта планета действительно существует, и, если ее траектория каким-то образом будет пересекать земную, это будет установлено астрономами – мы об этом будем знать лет за 20 до этого пересечения. Но такую планету придется очень долго искать. Как известно, срок обращения Плутона вокруг Солнца составляет 247 лет, а тут речь идет о 666 годах. Мы заранее будем знать, когда она будет подлетать. Точнее даже не мы, потому что мы уже умрем к тому времени», — добавил он.
По мнению Росса, появление какой-то серьезной планеты вообще невозможно, в таком контексте можно только говорить о каком-то астероиде. Но таких, которые бы угрожали для планеты Земля, тоже пока еще нет.
Теги: Украина, Донбасс, опасность, будущее, астролог
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