Избивший ветерана АТО Сороченко задержан: полиция жестко "запаковала" блогера, выломав двери. ВИДЕО

18.08.2019 19:50

В субботу в Николаеве был задержан скандальный блогер Артур Сороченко, который ранее избил ветерана АТО. Сороченко также получил скандальную известность за отрицание российской оккупации украинской территории и угрожал расстреливать воинов АТО и расправляться с их женами.

После нападения на ветерана Сороченко был объявлен в розыск. О задержании блогера сообщило издание "Факты", ссылаясь на заявление спикера хмельницкой полиции Инну Глегу, пишет Диалог.UA.

В данный момент Сороченко транспортируют из Николаева в Хмельницкий, где судебные органы должны избрать ему меру пресечения. Процесс задержания также попал на видео и был опубликован в Интернете.