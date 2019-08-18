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«Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев

18.08.2019 15:43
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«Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев

Американский гражданин Ли Боумэн стал одним из тех, кто пострадал из-за страшного пожара в одесском отеле «Токио Стар», унесшего жизни 9 человек. Как пишет replyua.net, журналистам удалось пообщаться с заокеанским туристом. Выяснилось, что в нашей стране мужчина уже четвертый раз, но после того, что произошло, он не намерен сюда возвращаться.

«Я должен был уезжать в Киев, в отеле остановился на одну ночь, а тут пожар! Я выскочил почти без вещей. Уже утром мои вещи мне вынесла полиция - в том числе и паспорт. Однако мои оба мобильных телефона сгорели - я их остановил на ночь на зарядке и когда выскакивал, времени их брать не было. Мне дали телефон позвонить в американское посольство», – пояснил Боумэн, добавив, что он не сильно пострадал, у него лишь немного обгорела нога и сам даже не успел угореть.



Теги: Донбасс, Одесса, пожар, иностранец
 
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