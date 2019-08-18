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Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки

18.08.2019 09:49
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Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки

Готовьте яблоки, ведь на пороге – Второй Спас. Его каждый год отмечают 19 августа. Раньше праздничным утром люди шли святить фрукты и мак, а днем нужно было собрать весь урожай.

Так учат приметы: считалось, что иначе фрукты и овощи потеряют свою пользу, сообщает segodnya.ua.

Есть яблоки до Спаса нельзя тем, чьи дети умерли. Согласно легенде, на Яблочный Спас детям, чьи родители соблюли запрет, на небесах раздают райские яблоки и гостинцы. Церковь же празднует в этот день Преображение Господне, когда Иисус повел учеников на гору Фавор.

Рецепты запеченных яблок с начинкой:

Запеченные яблоки в духовке с корицей

Время приготовления:

40 минут
Ингредиенты:

1 яблоко на порцию
Молотая корица – по вкусу
Кленовый сироп – по 1 ст.л. на яблоко
Немного сливочного масла (по желанию)

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов.
Вымойте яблоки и вырежьте серединку с семечками.
Положите яблоки в форму для выпечки так, чтобы они не касались друг друга.
В отверстие яблока положите щепотку корицы, 1 столовую ложку кленового сиропа и кусочек сливочного масла.
Запекайте яблоки до мягкости, примерно 25-35 минут в зависимости от размера яблока.
Совет: Кленовый сироп можно заменить медом.

Печеные яблоки в мультиварке

Запеченные яблоки в мультиварке с начинкой

Время приготовления:

1 час
Ингредиенты:

6 зеленых яблок
1/2 стакана нарезанной кураги
3 ст.л. рубленых грецких орехов
1/4 ч.л. молотой корицы
1 ч.л. лимонной цедры
1/3 стакана мягкого коричневого сахара или меда
2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для начинки, оставив 1 ч.л. сливочного масла.
У яблок удалите сердцевину и срежьте с верхней трети яблок кожицу.
Расширьте маленьким ножом верх каждой выемки до 4-5 см. Начините фрукты.
Уложите яблоки в чашу мультиварки. Растопите остатки масла и смажьте им фрукты.
Готовьте в режиме "Выпечка" 40 минут или до мягкости яблок. Подавайте десерт горячим.
Печеные яблоки диетические

Запеченные яблоки в духовке с творогом

Время приготовления:

45 минут
Ингредиенты:

6 яблок
150 г творога
1 яичный желток
1-2 ст.л. меда или стевия по вкусу
Щепотка ванилина

Способ приготовления:

Яблоки помойте и срежьте верхушки. Чайной ложкой удалите немного сердцевины с семенами, оставить довольно толстые стенки. Верхушки по желанию сохраните.
Приготовьте начинку: творог взбейте блендером желтком, медом и ванилью.
Яблоки положите в форму для запекания, влейте немного воды. Плотно наполните творожной начинкой. Накройте срезанными верхушками.
Поставьте в предварительно разогретую до 190 С градусов духовку, запекайте фрукты до полного приготовления яблок, около 30 минут.



Теги: Украина, Донбасс, праздник, рецепт, Яблочный Спас
 
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