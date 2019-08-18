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Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств
18.08.2019 11:29
В Украине на 14 позиций увеличили перечень бесплатных медикаментов в рамках правительственной программы «Доступные лекарства».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает donpress.com.
Так, новая редакция реестра лекарственных средств, за которые предусмотрена компенсация аптекам, возросла на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. На данный момент в реестре 78 бесплатных лекарств.
В ведомстве сообщили, что в реестре находятся лекарственные средства не только украинских фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.
Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, Минздрав, реестр, лекарства, аптеки
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