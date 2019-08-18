- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- Автономный статус Донбасса и снятие санкций с России: у Зеленского поразили переговорами с Медведчуком - первые подробности14:54
- Сколько Порошенко "поимел" с кредита МФВ: вскрылась правда13:05
- Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина намечена на октябрь, - соцсети11:52
- Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств11:29
- В метро заметили двойника Зеленского10:11
- Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки09:49
- Житель Запорожья столкнулся с настоящей Черной вдовой: кадры, как смертельно ядовитая самка защищает выводок. ВИДЕО09:32
- "Киев - русский город": Гиркин рассыпался в бреде об Украине и украинцах 09:10
Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»
Монополия украинских гастарбайтеров в Польше стремительно заканчивается, так как они не единственные, кто работает на благо экономики этого государства
Польским рынком труда заинтересовались белорусы, которых каждый год все больше там. Издание Deutsche Welle отмечает, что власти Польши выдали 1591 рабочую визу в 2014 году для граждан этой страны, а в 2017 году число превысило 10 тысяч, а уже в 2018 году показатель перевалил за 50 тысяч, пишет Политека.
По информации автора исследования «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы», академического директора варшавского аналитического центра EAST Андрея Елисеева, количество приглашений, которые польские работодатели выдали белорусам в рамках упрощенного порядка трудоустройства, увеличилось в 10-12 раз, и дальше поток трудовых мигрантов будет расти.
Как и наши соотечественники, мигранты из Республики Беларусь обычно работаю на стройке и фермах. Чаще всего они едут в Гданьск, Варшаву или Познань. Женщин из этой страны пока не много, но прогнозируется, что их число также будет стремительно расти.
В этот список добавить стоит и студентов из Беларуси, так как они получают образование в Польше и скорее всего не захотят возвращаться в родную страну. Всего их там находится сейчас пять тысяч человек.
В свою очередь украинцы, работающие в Польше, начинают заинтересованно поглядывать в сторону Германии. По информации польской газеты Rzeczpospolita, немцы собираются открыть свой рынок труда для лиц из стран, не являющихся членами Евросоюза. И сейчас они, хоть и не говорят об этом в открытую, намерены привлекать на свой рынок именно граждан Украины.
Эксперты отмечают, хотя и Польша более близка для украинцев по менталитету и языку, но в Германии можно заработать в три-четыре раза больше. Для многих это важная причина, чтобы поехать.
Теги: Донбасс, Польша, рынок труда, украинец
- «С дипломами не нужны»: Кого ищут киевские работодатели
- Аналитик: забудьте о летальном оружии и помощи союзников, если у нас нет границы, то нет и чего защищать от агрессора
- Путину придется ответить за авиакатастрофу под Смоленском, когда погиб президент Польши и высшее руководство страны
- Украина и Польша начнут совместное производство камуфляжа
- Мишель Платини: Евро-2012 пройдет в Украине и Польше
- Сколько зарабатывают украинцы в Польше
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам13:53
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Они не предадут: В Мариуполе прошла выставка дворняжек12:48
- Экс-главарь ДНР Игорь Стрелков неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко12:31
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"12:08
- Снайпер ВСУ сделал "грузом 200" сапера из группировки Платова - террористы в трауре11:13
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- Автономный статус Донбасса и снятие санкций с России: у Зеленского поразили переговорами с Медведчуком - первые подробности14:54
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- В ОРДО рассказали, когда повысят зарплаты коммунальщикам13:53
- Скрывает ли штаб ООС потери в угоду перемирию? Бутусов дал однозначный ответ13:29
- Сколько Порошенко "поимел" с кредита МФВ: вскрылась правда13:05
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»