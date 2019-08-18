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Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска
Вышгородский районный суд Киевской области постановил взыскать с государства Российская Федерация ущерб в пользу семьи переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Алчевска (Луганская обл.) Валентины и Сергея Светличных. Решение было принято 13 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной общественной организации «Сила права», пишут Донецкие новости.
«Цена иска граждан Украины против государства-агрессора составляет 2 млн 187 тыс. 633,92 грн, из них 2 млн 138 тыс. 34,08 грн (или 70 тыс. евро) – компенсация морального вреда и 49 тыс. 599,84 грн. (или 1 623,92 евро) – компенсация имущественного ущерба, причиненного семье Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии против Украины и оккупации части территории Луганской области нашей страны», – говорится в сообщении.
По информации правозащитников, семья Светличных вынуждена была покинуть Алчевск в июле 2014 года и с тех пор живет в Вышгороде (Киевская обл.). В суд они обратились в ноябре 2015 года. «Результатом 19-месячной судебной эпопеи стало решение Верховного суда Украины в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда от 14 марта 2018 года. Суд удовлетворил заявление Светличных об установлении юридического факта их вынужденного переселения с территории Луганской области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории Украины», – рассказали правозащитники.
Как сообщил глава движения «Сила права» Андрей Сенченко, решение высшей судебной инстанции в пользу Светличных позволило правозащитникам перейти ко второму этапу – подачи искового заявления на взыскание с РФ вреда.
Также сообщается, что за 5 лет работы правозащитной общественной организации в пользу пострадавших получено и вступило в силу более тысячи судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 млрд долларов США, которые «будут использованы на выплаты компенсации морального и материального вреда гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
Как сообщалось ранее, Бердичевский горрайонный суд Житомирской области удовлетворил иск к Российской Федерации о возмещении морального ущерба, нанесенного вследствие российской вооруженной агрессии против Украины.
Теги: Россия, Донбасс, Алчевск, суд, переселенцы
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