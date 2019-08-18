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В метро заметили двойника Зеленского
18.08.2019 10:11
В Киевском метрополитене киевляне увидели мужчину, очень похожего на президента Украины Владимира Зеленского.
На снимке видно, что «Зеленский» спит, сидя в вагоне метро. Среди пользователей этот кадр вызвал настоящий ажиотаж. Некоторые начали делать фотоколлажи из серии «ожидание» — «реальность», передает donpress.com.
Теги: Донбасс, Киев, мужчина, фото, метро, двойник, Зеленский
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