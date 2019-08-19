Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ

19.08.2019 14:04

В Украине осенью перестанут снижаться тарифы на газ. Об этом в интервью Обозревателю рассказал аналитик Максим Пархоменко.

«Повышение цен на газ в Европе и, как следствие, в Украине ожидать не стоит. Единственное, что может увеличить стоимость — это снижение курса евро по отношению к гривне, что может позволить вырасти ему в цене в среднем на +10%. Таким образом, на осенний сезон мы можем ожидать небольшое затишье в нисходящей динамике цен на газ, а при снижении курса евро — и небольшой рост цены», — заявил эксперт.

По словам аналитика, цены на газ продолжают снижаться. Стоимость одного МВт на площадке TTF составляет 9,48 евро, а это около 283 грн за 100 кубометров газа. Теперь необходимо добавить стоимость транспортировки и прочие затраты.

«Реальная же стоимость газа с поставкой в текущем месяце в Украине без учета НДС будет максимально схожа с ценами ближайшего хаба в Чехии CZ VTP. В данный момент она составляет 3600 грн за 1000 кубометров. Падение цен на газ на европейских хабах, которое было сформировано ранее за счет крайне высокого предложения СПГ и трубопроводного газа», — сказал Пархоменко.

Источник: https://donpress.com