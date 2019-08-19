- Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ14:04
- «Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области13:45
- «Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией13:30
- «Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко13:15
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»12:44
- Представитель Зеленского в Кабмине назвал сроки утверждения нового правительства12:20
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- Разумков ошарашил заявлением о связях с Россией: «мы многокультурная нация»11:30
- «Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы11:00
«Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко
В партии "Слуга народа" разработали новые изменения в законодательство, которые коснутся столицы Украины, Киева.
Эта инициатива не является одной из главных, которые подадутся на рассмотрение нового собрания Верховной Рады, сообщил представил президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает Знай.
Как объяснил Стефанчук: "Количество законодательных инициатив от партии Слуга народа перевалило за 300… Там есть разные наработки, в том числе и вопросы, связанные с переформатированием направлений, которые касаются столицы — города-героя Киева, но вопрос в том, когда оно будет, в каком формате оно будет — это вопрос дискуссии в парламенте… На все свое время".
Среди первоочередных законопроектов будут изменения в Конституцию Украину про снятие депутатской неприкосновенности и изменения в Регламент работы Верховной Рады, отметил Стефанчук.
Верховна Рада также должна представить новую систему нормативно-правовых актов и принять закон Украины о нормативно-правовых актах, а также предложить план законопроектной работы Верховной Рады, добавил Стефанчук.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины отказался рассматривать вопрос увольнения главы Киевской государственной администрации Виталия Кличко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, партия, Кличко, Слуга народа, Зеленский
- «Слуга народа» идет в суд, появилось экстренное сообщение: выборы под угрозой срыва
- Партия Зеленского раскрыла свое настоящее лицо, терять нечего: «Надежда только на…»
- Появились первые попытки подкупа «Слуги народа»: «будет чистка рядов»
- В партии «Слуга народа» пообещали не прогуливать заседания парламента
- В партии «Голос» сделали неожиданное предложение «Слуге народа»
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- «Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы11:00
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная08:12
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ14:04
- Украина выбрала участника "Детского Евровидения-2019" (ВИДЕО)13:55
- «Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области13:45
- «Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией13:30
- «Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко13:15
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»12:44
- Представитель Зеленского в Кабмине назвал сроки утверждения нового правительства12:20
- У Путина начали угрожать США: рассматривается силовой сценарий12:01
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- «Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев15:43
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди