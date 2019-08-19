«Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко

19.08.2019 13:15

В партии "Слуга народа" разработали новые изменения в законодательство, которые коснутся столицы Украины, Киева.

Эта инициатива не является одной из главных, которые подадутся на рассмотрение нового собрания Верховной Рады, сообщил представил президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает Знай.

Как объяснил Стефанчук: "Количество законодательных инициатив от партии Слуга народа перевалило за 300… Там есть разные наработки, в том числе и вопросы, связанные с переформатированием направлений, которые касаются столицы — города-героя Киева, но вопрос в том, когда оно будет, в каком формате оно будет — это вопрос дискуссии в парламенте… На все свое время".

Среди первоочередных законопроектов будут изменения в Конституцию Украину про снятие депутатской неприкосновенности и изменения в Регламент работы Верховной Рады, отметил Стефанчук.

Верховна Рада также должна представить новую систему нормативно-правовых актов и принять закон Украины о нормативно-правовых актах, а также предложить план законопроектной работы Верховной Рады, добавил Стефанчук.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины отказался рассматривать вопрос увольнения главы Киевской государственной администрации Виталия Кличко.

Источник: https://from-ua.com