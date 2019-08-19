Кравчук оценил идею о предоставлении украинского гражданства для россиян

19.08.2019 16:10

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью ObozTV заявил, что поддерживает упрощенное предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, и иностранцам, воевавшим на Донбассе.

«Если эти люди захотели прийти в Украину, воевали в АТО, защищали украинскую землю и хотят получить украинское гражданство, им надо помочь», — заявил Кравчук.

По словам бывшего президента Украины, в вопросе предоставления россиянам украинских паспортов «риск всегда есть, но есть и контроль».

«Есть органы, которые должны знать все. Про людей, в которых есть наименьшие сомнения, орган, котором это поручено, должен знать все. Намерения тоже», — сказал Кравчук.

Источник: https://donpress.com