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Кравчук оценил идею о предоставлении украинского гражданства для россиян
19.08.2019 16:10
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью ObozTV заявил, что поддерживает упрощенное предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям, и иностранцам, воевавшим на Донбассе.
«Если эти люди захотели прийти в Украину, воевали в АТО, защищали украинскую землю и хотят получить украинское гражданство, им надо помочь», — заявил Кравчук.
По словам бывшего президента Украины, в вопросе предоставления россиянам украинских паспортов «риск всегда есть, но есть и контроль».
«Есть органы, которые должны знать все. Про людей, в которых есть наименьшие сомнения, орган, котором это поручено, должен знать все. Намерения тоже», — сказал Кравчук.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кравчук, гражданство
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