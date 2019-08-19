Курорт в Крыму атаковала эпидемия, причина поражает: «Все из-за…»

19.08.2019 08:00

На территории аннексированного украинского Крыма зафиксирована вспышка опасной болезни, пострадать из-за которой может каждый

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым у себя в Twitter.

«В Коктебеле эпидемия. Ротавирус. Из за грязного моря-сливы канализации масштабные. Тем временем Киселев готовит свой очередной Джазовый Фестиваль на могиле Юнге и у моря дерьма…», — говорится в сообщении.

«Ночью моему сыну стало плохо. Ближайшая детская больница находится на улице Грина, Феодосия. Домчали. По коридорам носятся мамы и санитарки. Детский плач отовсюду. Страшно. Все занято детками из Коктебеля», — пишет Таша Николь.

Как сообщалось ранее, оккупированный Крым поразила страшная смертельная «зараза», которая губит молодое поколение

Об этом в своем Facebook пишет журналист и блогер Александр Горный, который открыто поддерживает оккупационную власть на полуострове.

По словам коллаборациониста, данная проблема стоит для Крыма острее чем «перекрасившееся жулье, коррупция, застройка парков и набережных».

«Эта зараза поразила Крым. Многие об этом знают, но молчат. Скупые строчки в крымских СМИ о задержании наркоманов или тех, кто распространяет это зло, но тема наркомании и масштабы этого бедствия — табу… Есть полевые данные, что не менее половины крымской молодежи уже поражена. Некоторые говорят о 2/3», – честно признается местный блогер.

Помимо этого, журналист, поддержавший оккупацию украинского Крыма, связывает наркоманию с эпидемией ВИЧ/СПИД на аннексированном полуострове.

«Наркомания и СПИД были при Украине, масштабы поражения и тогда были ужасные, но уже в «Российском нашем Крыму» о проблеме молчат. В городах и селах народ пробует с этим бороться, но силы неравные. Солеторговцы через социальные сети проникают через любые преграды, проникая даже в самые благополучные семьи», – резюмировал он.

Источник: https://politeka.net