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Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: ждите инспекторов
Национальный банк Украины обнаружил вопиющую схему по легализации и обналичиванию средств. Она работает при помощи финансовых компаний и сводится к тому, чтобы кредитовать большое количество физических лиц, пишет Политека.
Схема оказалась многоступенчатой: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов. После этого их оформляют на 6-8 месяцев на большие суммы. А люди достаточно оперативно переводят в наличные эти средства. Это ключевая цель — получить наличные.
Закрытие долга может быть произведено следующими способами. Юрлица по договору перевода кредита или физлицом не своими деньгами, а самой компании. В некоторых случаях работает еще и банк. Компания выдавала потребительский кредит через кассу предприятия, что было подкреплено банком.
Участниками схем указанные домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать такого в своих структурах, финансистам приказали тесно общаться с клиентами и лучше проверять поданные ими документы.
Но чиновникам довольно деликатно рассказали, что делать после обнаружения. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, банк, проверка, инспектор
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