Пьяный пекарь «заминировал» столичный супермаркет

19.08.2019 18:20

В Киеве неизвестный сообщил о минировании супермаркета «Сильпо» по адресу проспект Павла Тычыны, 1в. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, передает Голос.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого на месте.

Вызов поступил 11 августа около 07:00. Патрульные прибыли на вызов и нашли мужчину, с чьего телефона осуществлялся звонок. Мужчина утверждал, что к нему подошел неизвестный и попросил позвонить. Во время разбирательств стало ясно, что на самом деле звонок осуществил владелец телефона (его голос был точь в точь такой, как и у заявителя).

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «Драггер» показал результат в 2,14 промилле алкоголя (считается сильным опьянением).

Также стало известно, что задержанный работает в этом же «Сильпо» пекарем. К счастью, при обследовании помещений ничего не обнаружили и магазин продолжил работу в штатном режиме.