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«Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области
Этим летом на большинстве курортов Азовского моря наблюдается нашествие огромных медуз. Как передает replyua.net, соответствующее видео появилось на одном из каналов YouTube. Видеоролик был снят в Геническе Херсонской области. На кадрах видно, как медузы разного размера плывут в море, и их огромное количество.
«Тем временем в Геническе. Море превратилось в суп с галушками», - отметили авторы видеоролика. Между тем, экологи уже объяснили, почему в этом сезоне в Черном и Азовском морях наблюдается огромное количество этих морских обитателей. Ученые считают, что главной причиной нашествия медуз является повышенная соленость воды. Ранее экологи установили, что в западной части Азова соленость повысилась до 14 промилле, а в Утлюцком лимане — до 16-17 промилле.
Повышение солености воды связано, в первую очередь, с очень жаркими погодными условиями. Дело в том, что во время жары происходит сильное испарение, из-за чего повышается солёность воды. Также экологи добавили, что медузы зашли в Азовское море из Керченского пролива.
Теги: Донбасс, экология, медуза, Херсонская область
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