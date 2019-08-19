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Порошенко снова назвал себя президентом Украины
19.08.2019 07:45
Бывший украинский президент Петр Порошенко в электронной декларации называет себя действующим главой государства.
Стоит отметить, что декларацию экс-глава государства подал 7 августа, пишет Знай.
Там Порошенко указал, что его местом работы является Администрация президента, а занимаемой должностью - президент Украины.
Также в декларации указано много другой любопытной информации. Так, согласно документу, бывший президент Украины в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, президент, Порошенко
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