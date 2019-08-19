Порошенко снова назвал себя президентом Украины

19.08.2019 07:45

Бывший украинский президент Петр Порошенко в электронной декларации называет себя действующим главой государства.

Стоит отметить, что декларацию экс-глава государства подал 7 августа, пишет Знай.

Там Порошенко указал, что его местом работы является Администрация президента, а занимаемой должностью - президент Украины.

Также в декларации указано много другой любопытной информации. Так, согласно документу, бывший президент Украины в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".

Источник: https://from-ua.com