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Предсказания Ванги продолжают постоянно сбываться: какая судьба Украины будет в дальнейшем
В связи с последними событиями в Украине люди все больше интересуются дальнейшей судьбой страны и за ответами они идут к пророчествам, пишет Политека.
Людям хочется знать, когда же, наконец, закончится затянувшийся военный конфликт, наладится экономическая ситуация, а политики перестанут врать и начнут работать на благо людей, а не для собственной наживы. Появилось множество пророческих слов, которые приписывают ясновидящей Ванге, но она никогда не называла конкретных дат. Лишь намекала на определенный период.
Но предсказания Ванги на 2019 можно подвергать сомнениям, так как ее именем часто пользуются мошенники и пропагандисты. Но есть одно пророчество, которое можно отнести именно к этому периоду времени, что происходит сейчас.
Главное ее предсказание было в том, что Земля устала от разрушений, которые ей наносят люди и начнет избавляться от них. Все больше предстоит ожидать погодных аномалий, катаклизмов. А еще Ванга предрекла действия одной страны, которая повергнет весь мир в страх. Люди начнут убивать друг друга из-за веры и будут считать свои действия истинно верными.
«Случится война и много людей пострадает. Несчастья навалятся отовсюду. Многие народы затронет конфликт. Люди обеднеют, ходить будут без одежды не найдут для себя ни топлива ни света», — говорила Ванга.
Но также она предсказала и окончание кризисного момента:
«Злодеяния закончатся, придет мир и благополучие, когда к власти встанут честные правители». Эксперты уверены, что данные слова адресованы именно к 2019 году, который и станет переломным в истории Украины.
Также Ванга говорила о распаде одной Восточноевропейской страны, но конкретно она не назвала название ее. Известно, что государство рядом с Черным морем и соединено из нескольких различных частей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Ванга, предсказание
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