Разумков ошарашил заявлением о связях с Россией: «мы многокультурная нация»

19.08.2019 11:30

Главу партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков спросили, собирается ли нынешняя власть сохранять существующую культурную политику в отношении России

Разумков заверил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка «механизмом пряника», однако вопрос остался без ответа.

«Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя», — заявил Разумков в интервью «Новому времени».

Глава президентской партии также добавил, что не планирует продолжать традицию украинских чиновников не общаться с российскими СМИ.

«Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране», — сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков рассказал журналистам, что он думает о запрете для российских артистов в Украине. Дмитрий Разумков прокомментировал свое отношение к российским журналистам. Об этом он рассказал во время эфира «112.Украина».

«Что касается фильмов – скажу свое мнение. Мы все выросли на этих фильмах, и я думаю, было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть», — отметил он.

Также Разумков добавил, что проблема со въездом для российских артистов на территорию Украины будет решена после того, как произведется корректировка законодательства.

Источник: https://politeka.net