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Родители восстали: боевики «ЛНР» хотят отнять у детей школу и превратить ее в казарму
Жители ныне неподконтрольного украинским властям города Ирмино Луганской области выразили свое категорическое несогласие в связи с намерениями боевиков самопровозглашенной «ЛНР» сделать из местной 13 школы казарму.
Как передает replyua.net, об этом сообщает «Восточный вариант». В частности, известно, что инициатива о присвоении учебного заведения принадлежит террористам так называемого Платовского полка. Тем временем, родители учеников очень негативно восприняли данную новость и заявили директору школы, что не допустят ее закрытия.
По словам местных жителей, ранее боевики Платовского полка находились в захваченном здании одного из техникумов в соседнем Перевальске. Вероятно, оккупанты решили сменить место дислокации в связи с тем, что их прежнее расположение находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. По этой причине они время от времени становятся жертвами обстрелов.
Отметим, что коллектив школы и чиновники районо утверждают, что пока что работа учебного учреждения будет проходить в прежнем режиме, поскольку приказа о его закрытии еще нет. Родители школьников намерены отстаивать учебное заведение и не допускать его закрытия.
Теги: Донбасс, дети, школа, ЛНР, боевики
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