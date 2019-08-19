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США неожиданно обратились к Путину с жестким требованием из-за Украины
Соединенные Штаты Америки призвали российскую власть положить конец агрессии на Донбассе и на Крымском полуострове.
Так, США обратились к Российской Федерации с призывом прекратить военную агрессию на территории Донбасса и Крыма, которая служит причиной страдания миллионов украинцев. Информацию передает "Диалог.UA".
Сообщение опубликовали на странице американского посольства в Киеве в Twitter и приурочили к Всемирному дню гуманитарной помощи.
В посте говорится о том, что Кремль контролирует насилие на Востоке Украины и это должно немедленно прекратиться.
Отмечается, что Всемирный день гуманитарной помощи был провозглашен в 2008 году Генеральной ассамблеей ООН. Его целью является напоминание обществу о необходимости обеспечивать жизненно необходимыми вещами нуждающихся людей во всех странах.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, требование
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