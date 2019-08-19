США неожиданно обратились к Путину с жестким требованием из-за Украины

19.08.2019 19:30

​Соединенные Штаты Америки призвали российскую власть положить конец агрессии на Донбассе и на Крымском полуострове.

Так, США обратились к Российской Федерации с призывом прекратить военную агрессию на территории Донбасса и Крыма, которая служит причиной страдания миллионов украинцев. Информацию передает "Диалог.UA".

Сообщение опубликовали на странице американского посольства в Киеве в Twitter и приурочили к Всемирному дню гуманитарной помощи.

В посте говорится о том, что Кремль контролирует насилие на Востоке Украины и это должно немедленно прекратиться.

Отмечается, что Всемирный день гуманитарной помощи был провозглашен в 2008 году Генеральной ассамблеей ООН. Его целью является напоминание обществу о необходимости обеспечивать жизненно необходимыми вещами нуждающихся людей во всех странах.



Источник: www.dialog.ua