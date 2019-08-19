Тепло и с умеренными осадками: синоптики рассказали о погоде в сентябре

19.08.2019 07:10

Если верить информации, опубликованной на сайте meteoprog, сентябрь текущего года в Украине ознаменуется теплой и комфортной погодой, столбики термометра будут колебаться в пределах 20-23 градусов тепла, а минимальная температура воздуха составит +12 до +16, передает replyua.net.

Вместе с тем, осадки не прогнозируются. Похожая погода сохранится и во второй половине сентября относительно температурного режима, но в то же время вернутся осадки.



Что касается третьей недели, то она принесет с собой незначительное похолодание, температура максимально опустится до 15-19 градусов выше нуля, хотя грозовых дождей не ожидается. Гораздо прохладнее будет в последнюю неделю сентября – температура составит от +15 до +17 градусов. При этом завершится сентябрь без интенсивных осадков.



Как уже сообщали синоптики, ближайшая неделя в Украине будет теплой и даже жаркой. В Гидрометцентре порадовали, что первые три дня температура воздуха составит около +32 градусов, а с четверга похолодает до комфортных +27 градусов.

Источник: https://replyua.net