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Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах

19.08.2019 08:30
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Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По мнению Геруса, Верховной Раде хватит всего двух дней для формирования нового Кабмина.

«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», — отметил он.

При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать — на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

«Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное», — подчеркнул Герус.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, премьер-министр, Зеленский
 
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