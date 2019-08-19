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В Украине расширили список бесплатных медикаментов
МОЗ добавило еще 14 препаратов
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень бесплатных лекарств для украинцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) добавило еще 14 препаратов в реестр лекарственных средств, подлежащих возмещению по правительственной программе «Доступные лекарства».
«В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить безвозмездно, увеличилось на 14 позиций», —
говорится в документе.
Таким образом, согласно приказу МОЗ от 15 августа завершено формирование реестра лекарств, покупку которых частично или полностью возмещает правительство. В список включены 254 препарата, из которых 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – для диабета второго типа, 14 – для страдающих бронхиальной астмой. В результате список бесплатных лекарств по государственной программе реимбурсации вырос с 64 до 78 позиций.
Помимо этого, впервые все процессы при формировании реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещения), состоялись в электронном виде.
Теги: Украина, Донбасс, медикаменты, лекарства
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