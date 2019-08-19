В Украине расширили список бесплатных медикаментов

19.08.2019 09:45

МОЗ добавило еще 14 препаратов

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень бесплатных лекарств для украинцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) добавило еще 14 препаратов в реестр лекарственных средств, подлежащих возмещению по правительственной программе «Доступные лекарства».

«В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить безвозмездно, увеличилось на 14 позиций», —

говорится в документе.

Таким образом, согласно приказу МОЗ от 15 августа завершено формирование реестра лекарств, покупку которых частично или полностью возмещает правительство. В список включены 254 препарата, из которых 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – для диабета второго типа, 14 – для страдающих бронхиальной астмой. В результате список бесплатных лекарств по государственной программе реимбурсации вырос с 64 до 78 позиций.

Помимо этого, впервые все процессы при формировании реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещения), состоялись в электронном виде.