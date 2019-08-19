В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю

19.08.2019 15:35

Как мы уже писали, Беньямин Нетаньяху посетил Киев впервые за последние 20 лет. Визит начнется с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.

Израильские СМИ сообщают, что на борту самолета жена премьер-министра Сара попыталась вломиться в кабину к пилотам, потому что экипаж судна якобы не поприветствовал ее "должным образом". На самом же деле супругу Нетаньяху не обижали.

Уже по прибытию в Киев Сара нарушила украинский церемониал. По традиции, чету почетных гостей из Израиля встретили три девушки с хлебом и солью. Нетаньяху надкусил кусок каравая, передал жене, но та швырнула хлеб на землю.

Источник: http://kr24.com.ua