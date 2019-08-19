Последние новости раздела
- В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю15:35
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- Поверья и традиции на Яблочный Спас14:40
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
- Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ14:04
- «Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области13:45
- «Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией13:30
- «Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко13:15
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»12:44
В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю
19.08.2019 15:35
Как мы уже писали, Беньямин Нетаньяху посетил Киев впервые за последние 20 лет. Визит начнется с официальной встречи с украинским президентом в Мариинском дворце.
Израильские СМИ сообщают, что на борту самолета жена премьер-министра Сара попыталась вломиться в кабину к пилотам, потому что экипаж судна якобы не поприветствовал ее "должным образом". На самом же деле супругу Нетаньяху не обижали.
Уже по прибытию в Киев Сара нарушила украинский церемониал. По традиции, чету почетных гостей из Израиля встретили три девушки с хлебом и солью. Нетаньяху надкусил кусок каравая, передал жене, но та швырнула хлеб на землю.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, премьер-министр, жена, Израиль, скандал, хлеб
Читайте также:
- Истерика случилась у жены премьера по дороге к Зеленскому: «Пустите!»
- "Какая Украина? Такого государства нет", - Дмитрий Медведев
- Беременная жена Ландика: В Россию не "сбежали", а уехали в свадебное путешествие
- Гонтарева спешно бежала из Украины, всплыла скандальная правда
- Украина — это Малороссия. Известный российский режиссер сделал скандальное заявление
- Премьериада продолжается: Гройсман все же согласился возглавить правительство
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
- Члены НВФ срывают работу украинской стороны возле моста в Станице Луганской13:00
- Оккупанты РФ устроили "бойню" на Донбассе, атакуя ВСУ из гранатометов и БМП: детали11:46
- «Сработали сигналки во дворах»: Дончан разбудили мощные разрывы11:00
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная08:12
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- В Украине жена премьер-министра Израиля бросила хлеб на землю15:35
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- «Применяли трофейную технику»: в «ДНР» паника из-за доказательств против РФ по Иловайску15:00
- Поверья и традиции на Яблочный Спас14:40
- В Донецке появится памятник Николаю II14:20
- Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за газ14:04
- Украина выбрала участника "Детского Евровидения-2019" (ВИДЕО)13:55
- «Похоже на суп с галушками»: Экологи объяснили нашествие медуз в Херсонской области13:45
- «Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией13:30
- «Количество перевалило за 300». У Зеленского готовят «сюрприз» для Кличко13:15
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди