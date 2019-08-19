Водителей ожидает нововведение при получении прав

19.08.2019 19:48

Чтобы получить водительские права, украинцам придется пройти медицинское обследование.

В стране сейчас процветает бизнес по продаже медицинских справок. Чтобы предотвратить получение липовой справки, получатель должен будет принести специальный штрих-код, который и станет доказательством того, что медицинское обследование действительно было пройдено.

Если выяснится, что справка все же фальшивая, то наказанию подлежит не только тот, кто ее выдал, но и тот, кто заказал.

Источник: http://kr24.com.ua