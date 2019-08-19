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Водителей ожидает нововведение при получении прав
19.08.2019 19:48
Чтобы получить водительские права, украинцам придется пройти медицинское обследование.
В стране сейчас процветает бизнес по продаже медицинских справок. Чтобы предотвратить получение липовой справки, получатель должен будет принести специальный штрих-код, который и станет доказательством того, что медицинское обследование действительно было пройдено.
Если выяснится, что справка все же фальшивая, то наказанию подлежит не только тот, кто ее выдал, но и тот, кто заказал.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, права, водитель
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