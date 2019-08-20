Еще один нардеп от "Блока Петра Порошенко" может оказаться в тюрьме

20.08.2019 16:27

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" попал под подозрение НАБУ. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Артем Сытник, передает "Диалог.UA".

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро показали предполагаемую схему преступления, за которое якобы задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака и его "помощника". Так, Сытник подчеркнул, что против народного депутата, который лишится полномочий уже в этом месяце, заведено уголовное производство. Глава НАБУ пояснил, что нардеп не задекларировал корпоративные права. Ранее в НАПК сообщали, что нашли несоответствие в декларациях Кононенко. При этом нардеп просрочил все сроки по изменению документа.