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Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично
Сейчас нужно активно работать и не сворачивать с выбранного пути. Хотите знать, что вас ждет 20 августа?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет вести себя агрессивно, а к кому будут тянуться люди.
Овен
Вам может показаться, что все словно ополчились против вас. Но это не совсем так. Постарайтесь находить общий язык с теми, кто вас окружает. Не воспринимайте слова людей слишком критично.
Телец
День будет увлекательным во всех смыслах. Вы можете внезапно привлечь внимание людей, которые раньше даже не смотрели в вашу сторону. Используйте это, чтобы получить то, чего давно хотели добиться.
Близнецы
Вам придется поменять свои привычки. Сейчас вы сможете добиться результата только в том случае, если будете действовать гибко. Будьте мудрее, пусть ваши конкуренты не сразу видят вашу тактику.
Рак
Вас ждут абсолютно бесполезные, но приятные поездки и встречи. Также вероятны новые знакомства, которые принесут за собой романтические приключения. Не ждите в этот период больших побед в карьере.
Лев
Вы можете чувствовать сильное напряжение. Интересно, что у него не будет практически никаких реальных причин. Вам может показаться, что люди что-то от вас скрывают, но не делайте поспешных выводов.
Дева
Сегодня вам нужно просто сохранять хорошее настроение. Это ваша главная задача. Если справитесь с ней, день пройдет отлично. Если же дадите волю негативу, все начнет словно валиться из рук.
Весы
День будет напряженным и непростым. Вам придется действовать нелогично, а это очень непривычно для вашего темперамента. Постарайтесь не зацикливаться на неудобствах и попробовать новые варианты решения проблемы.
Скорпион
Вы будете буквально излучать очарование. Поэтому все встречи будут проходить гладко и приятно. Люди будут к вам тянуться, поэтому можете попробовать стать лидером в любой компании.
Стрелец
Одна из ваших проблем наконец решится. Это очень обрадует и вас самих, и ваших близких. Устройте себе маленький праздник, вы заслужили просто расслабиться и беззаботно повеселиться от души.
Козерог
Если хотите добиться успеха, откажитесь от привычных методов. Эксперименты сейчас будут даваться вам легко и интересно, поэтому не нужно их избегать. Также не бойтесь попросить совета у более опытных знакомых.
Водолей
Сейчас вам нужно действовать активно и не откладывать планы в дальний ящик. Время созерцания прошло, теперь пришла пора активной работы. О лени и спокойном отдыхе пока можете забыть. Расслабиться можно будет чуть позже.
Рыбы
Вам придется потрудиться, но результат вас очень обрадует. Вероятно яркое приключение, которое запомнится на долгие годы. Также вам придется решиться на рискованный шаг. Если хватит смелости, получите вознаграждение.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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