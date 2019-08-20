Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»

20.08.2019 17:57

Путин получил благосклонность Макрона, но Зеленский уже начал собственную игру.

Таким мнением поделилась будущий народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая, пишет Политека.

«Путин многократно пытался достучаться до сердца француза, обращая внимание в глубокие исторические корни дружбы двух стран. Ярославну уже не вспоминал, слава Богу, хотя на языке, вероятно, вертелась, потому что говорил про, прямо, древние корни. Ну, не про Наполеона же, в конце-концов, вспоминал, рассказывая про крепкую дружбу», — пишет будущий нардеп.

Она также считает, что президент России вслух намекнул на то, что дружба никуда не делась и Франция является глубоким стратегическим партнером России, и приводит цитату Путина: «В России на сегодня работает более 500 французских крупных предприятий, которые приносят существенный доход в казну Франции, потому что именно там изготавливается часть продукции, которая поступает на российские рынки. Соответственно, это рабочие места, налоги в бюджет Франции…».

Она предположила, что санкции больно ударили по России.

«Пришли к взаимному выводу: расширять Минский формат не будут. Путин и дальше будет настаивать на особом статусе Донбасса. Встретятся только для подписания конечного документа. До этого будут встречаться кто с кем захочет, по отдельности. Теперь Макрон, вроде, собирается к Меркель. Потом Меркель встретится, вероятно, с Путиным и обсудят строительство Северного потока», — пишет она.

Она также выразила уверенность в том, что президент Зеленский начинает играть свою скрипку.

«И это здорово. Недавно Эрдоган, вчера Нетаньяху, скоро — Трамп. Очень хочется, чтобы украинская скрипка стала Примой», — закончила будущий нардеп.